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Зеленський "за" зустріч із Путіним за участю Ердогана та Трампа

Понеділок 02 червня 2025 20:07
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Зеленський "за" зустріч із Путіним за участю Ердогана та Трампа Фото: президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним за участю лідерів ще двох країн.

Як передає РБК-Україна, про це голова української держави заявив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, він поговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Від нього був сигнал, як я ставлюся, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки (Дональд Трамп - ред.), Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - зазначив президент.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський був готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним ще в травні. Але тоді голова Кремля не хотів летіти до Стамбула на переговори.

Водночас сьогодні, 2 червня, міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що під час переговорів у Стамбулі українська сторона запропонувала організувати зустріч Зеленського і Путіна до кінця червня.

Умеров підкреслив, що зустріч двох лідерів - це основна тема, яку потрібно обговорювати українській і російській делегаціям.

Поки Путін не відповів, чи готовий він до такої зустрічі.

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