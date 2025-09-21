ua en ru
Сирия определилась с новой датой первых после свержения Асада выборов

Воскресенье 21 сентября 2025 18:53
Сирия определилась с новой датой первых после свержения Асада выборов
Автор: Эдуард Ткач

В Сирии перенесли проведения в Народный совет (парламент). Они были запланированы на сентябрь, но теперь пройдут в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

"Голосование за членов Народного собрания (парламента - ред.) состоится 5 октября 2025 года во всех избирательных округах", - объявил Высший комитет по выборам в Народное собрание Сирии.

Также в субботу комитет продлил срок подачи апелляций в отношении членов избирательных органов до конца воскресенья, 21 сентября.

Напомним, что изначально голосование было запланировано на 15-20 сентября. Однако на этой неделе в избирательной комиссии заявили, что сроки проведения выборов перенесут.

Проблема заключалась в логистических причинах. В частности, отсутствие достоверных записей актов гражданского состояния из-за боевых действий, которые были в стране, а также перемещение населения.

Ожидается, что по результатам голосования в коллегиях выборщиков будут избраны 140 депутатов, тогда как еще 70 назначит на переходный период президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

Полномочия временного парламента рассчитаны на 30 месяцев с возможностью продления. Этот орган будет выполнять роль законодательной власти до утверждения постоянной конституции и организации новых выборов.

Отметим, что Народный совет Сирии был распущен 29 января по указу временного правительства.

Смена режима в Сирии

Напомним, в декабре 2024 года боевики исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" установили контроль над городами Сирии, включая столицу Дамаск. В связи со случившимся президент Башар Асад вместе с семьей был вынужден бежать в Россию, а коалиция повстанческих групп объявила о падении режима Асада.

Уже в январе временным руководителем страны стал Ахмед аль-Шараа, заявивший о намерении сформировать инклюзивное переходное правительство, восстановить государственные институты и организовать выборы в течение ближайших пяти лет.

Также мы писали, в конце июня президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, которые действовали начиная с 2004 года.

Война в Сирии Парламент
Война в Сирии Парламент
