ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Первая за 15 лет встреча президентов: Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения

Нью-Йорк, Четверг 25 сентября 2025 00:40
UA EN RU
Первая за 15 лет встреча президентов: Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения Фото: встреча президентов Украины и Сирии (president.gov.ua)
Автор: Марина Балабан

В среду, 24 сентября, Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности", - сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства проинформировал, что обсудил с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа во время переговоров перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.

"Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", - подчеркнул Зеленский.

Визит президента Сирии в Украину состоялся 2-3 декабря 2010 года. Тогдашнего президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада принимали в то время президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров и председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

Как писало РБК-Украина, Украина стала одной из первых стран, которая осуществила визит высокого уровня в Сирию после свержения режима Башара Асада. 30 декабря 2024 года в Дамаск отправилась делегация во главе с главой МИД Андреем Сибигой.

Отношения Украины и Сирии были заморожены в 2014 году, когда РФ осуществила агрессию против Украины в Крыму и на Донбассе. В том же году представители Сирии проголосовали против резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Украины, чем закрепили свой статус как российских союзников.

В 2016 году посольство Украины в Сирии было эвакуировано в Ливан из-за ситуации с безопасностью. Однако посольство Сирии в Украине работало до 2018 г.

Дипломатические отношения между Украиной и Сирией официально были разорваны с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, ведь режим Асада стал на сторону страны-агрессора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Война в Сирии
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"