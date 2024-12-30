Зеленский подписал закон о ликвидации МСЭК

Как отметили в парламенте, закон предусматривает, что с 1 января 2025 года в украинских кластерных и сверхкластерных больницах заработают экспертные комиссии, которые заменят МСЭК. Такие комиссии будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

"Чтобы сделать невозможной коррупцию, комиссии будут избирательно получать на рассмотрение пациента, но ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос", - уточнили в Раде.

При этом установленные ранее статусы лиц с инвалидностью, а также медико-социальная экспертиза для детей остаются без изменений.

К слову, во втором чтении закон был принят Верховной Радой 19 декабря этого года.