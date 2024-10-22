У главы Николаевской областной МСЭК нашли 450 тысяч долларов, а у ее сына - паспорт РФ

СБУ разоблачила руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. У чиновницы нашли почти полмиллиона долларов, а у ее сына - российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, во время обысков у фигурантки обнаружено более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам. Большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в доме ее сына - интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила также российский паспорт.

Сообщается, что сын чиновницы оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны. Также, чтобы скрыть нелегальные доходы, женщина оформила на своего сына 3 незадекларированные квартиры.

По данным следствия, в течение 2015-2023 годов глава МСЭК отмечала в своих декларациях исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Кроме того, установлено, что в 2023 году она оформила себе и сыну 2-ю группу инвалидности для получения от государства дополнительных льгот и соцвыплат.

В настоящее время решается вопрос о сообщении чиновницы о подозрении. Расследование продолжается.

Коррупция в МСЭК