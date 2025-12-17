Зеленский подписал указ о создании МВА в Днепропетровской области: список

Напомним, по информации Генштаба, 16 декабря на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений. Самое активное давление противника наблюдалось на Покровском направлении, где украинские войска успешно отбили более 80 атак российских оккупантов.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают держать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.

За последние сутки россияне потеряли около 1730 солдат, ВСУ уничтожили 33 артиллерийские системы и более 160 беспилотников.