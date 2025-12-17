Зеленський підписав указ про створення МВА в Дніпропетровській області: список

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, 16 грудня на фронті зафіксовано 278 бойових зіткнень. Найактивніший тиск противника спостерігався на Покровському напрямку, де українські війська успішно відбили понад 80 атак російських окупантів.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують тримати північну частину Покровська. Битва за місто триває.

За останню добу росіяни втратили близько 1730 солдатів, ЗСУ знищили 33 артилерійські системи та понад 160 безпілотників.