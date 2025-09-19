ua en ru
Зеленский подписал указ о решении СНБО по оборонному бюджету на следующий год

Украина, Пятница 19 сентября 2025 23:01
Зеленский подписал указ о решении СНБО по оборонному бюджету на следующий год Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны относительно бюджета обороны на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Соответствующий указ президента под №692/2025 был опубликован вечером 19 сентября. В нем Зеленский в соответствии со статьей 107 Конституции постановляет ввести в силу решение СНБО от 19 сентября 2025 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

При этом ряд статей в предложениях СНБО засекречены - они имеют примечание "для служебного пользования".

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

Бюджет войны

Напомним, что министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил - в проекте государственного бюджета Украины заложен сценарий продолжения войны в течение 2026 года. Среди прочего это значит, что все доходы бюджета на 2026 год в сумме 2,8 млрд гривен будут направлены на нужды безопасности и обороны.

19 сентября Верховная Рада Украины начала рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год. Длительный процесс рассмотрения бюджета завершится только через два месяца, а бюджет все же станет очередным "бюджетом войны", поскольку за основу взят "сценарий два", который разработал Кабинет министров Украины.

Владимир Зеленский СНБО Госбюджет
