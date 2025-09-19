Зеленський підписав указ про рішення РНБО щодо оборонного бюджету на наступний рік
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження рішення Ради національної безпеки та оборони щодо бюджету оборони на 2026 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Відповідний указ президента за №692/2025 було опубліковано ввечері 19 вересня. В ньому Зеленський відповідно до статті 107 Конституції постановляє надати чинності рішенню РНБО від 19 вересня 2025 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
При цьому низку статей у пропозиціях РНБО засекречено - вони мають примітку "для службового користування".
"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в документі.
Бюджет війни
Нагадаємо, що міністр фінансів України Сергій Марченко підтвердив - у проєкті державного бюджету України закладений сценарій продовження війни протягом 2026 року. Серед іншого це значить, що усі доходи бюджету на 2026 рік в сумі 2,8 млрд гривень будуть спрямовані на потреби безпеки та оборони.
19 вересня Верховна Рада України розпочала розгляд проєкту державного бюджету на 2026 рік. Тривалий процес розгляду бюджету завершиться тільки через два місяці, а бюджет все ж таки стане черговим "бюджетом війни", оскільки за основу взято "сценарій два", який розробив Кабінет міністрів України.