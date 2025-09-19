ua en ru
Проект госбюджета предусматривает продолжение войны в течение 2026 года, - Марченко

Украина, Пятница 19 сентября 2025 11:52
UA EN RU
Проект госбюджета предусматривает продолжение войны в течение 2026 года, - Марченко Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год заложен сценарий продолжения войны.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию проекта в Раде.

"Проект главного финансового документа подготовлен на системе стратегического планирования на основе Бюджетной декларации на 2026-2028 годы и сформирован на основе сценария, предусматривающего продолжение войны в течение 2026 года", - сказал он.

По его словам, поэтому ключевым приоритетом, как и в предыдущие годы остается финансирование сектора безопасности и обороны.

Марченко заявил, что все доходы бюджета, которые запланированы в бюджете на 2026 год в сумме 2,8 млрд гривен, будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Бюджетные показатели

Марченко рассказал, что рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 2,4%, потребительские цены вырастут на 9,9%, среднемесячная зарплата вырастет до 30 тысяч гривен.

Кроме того, минимальная зарплата вырастет с 8000 гривен до 8647 гривен. Курс гривны к доллару заложен на уровне 45,7 грн/доллар (в 2025 году - 42,4 грн/доллар).
Доходы бюджета вырастут на 447 млрд гривен до 2,827 трлн гривен.
Крупнейшим источником станут НДФЛ и военный сбор - 93,6 млрд гривен.
Расходы бюджета увеличатся на 415 млрд гривен до 4,804 трлн гривен.
Расходы на оборону вырастут с 2,637 трлн гривен до 2,806 трлн гривен.
Напомним, 15 сентября Кабмин подал в Раду проект бюджета 2026 год. Он подготовлен по сценарию 2, который предусматривает более длительную войну.

Ранее правительство одобрило Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы.

Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.

