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В ЕС могут уже на следующей неделе ввести новые санкции против РФ

01:20 05.07.2026 Вс
2 мин
Под санкции может попасть один из ключевых элементов дрона
aimg Анастасия Никончук
В ЕС могут уже на следующей неделе ввести новые санкции против РФ Иллюстративне фото: санкции против РФ (GettyImages)
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Европейский союз готовит новый санкционный пакет против производителей компонентов для российских "Шахедов". Под ограничения может попасть одна из ключевых навигационных систем беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию телеканала «Ми-Україна».

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что уже на следующей неделе Европейский союз может утвердить новый пакет санкций против лиц и компаний, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Шахед".

Ограничения, вероятно, коснутся производителей ключевых компонентов этих беспилотников.

Новый пакет санкций готовят на следующей неделе

По словам Власюка, речь идет о небольшом санкционном пакете, который будет включать менее десяти позиций.

Все они связаны с предприятиями и структурами, обеспечивающими производство важных элементов для российских ударных беспилотников.

"Это будет совсем небольшой пакет – менее 10 позиций, связанных с производителями некоторых ключевых компонентов для "Шахедов", – рассказал он.

Под санкции может попасть система "Комета"

Как отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики, в новый перечень с высокой вероятностью войдет навигационная система "Комета", которая используется в российских беспилотниках.

"Очень вероятно, что в него войдет навигационная система "Комета". Это хорошая цель, это наша рекомендация", – заявил Власюк.

По его словам, именно производители критически важных комплектующих остаются одним из приоритетных направлений санкционного давления, поскольку ограничения способны усложнить выпуск российских ударных дронов и их дальнейшее применение против Украины.

Напоминаем, что ранее Украина передала Китаю материалы, свидетельствующие об использовании китайских компонентов в российском вооружении, однако за прошедшие полгода заметной официальной реакции со стороны Пекина на эти данные не последовало.

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