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Болгария выдвинула ультиматум ЕС из-за двух россиян в санкционных списках

22:33 03.07.2026 Пт
1 мин
Почему Болгария упорствует в поддержке новых санкций ЕС против России?
aimg Елена Бджола
Болгария выдвинула ультиматум ЕС из-за двух россиян в санкционных списках Фото: премьер-министр Болгарии Румен Радев (Getty Images)
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Евросоюз обсуждает 21-й пакет санкций против России. Однако есть страны, которые начинают выдвигать свои жесткие условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNR News.

Болгария шантажирует Евросоюз

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил 3 июля в парламенте, что выступит против предложенных антироссийских санкций.

"Если из перечня не будут исключены патриарх РПЦ Кирилл и соучредитель компании "ЛУКойл" в Болгарии Вагит Алекперов, мы будем против", - заявил Радев.

Причина отказа - необходимость защиты энергетических интересов Болгарии.

Радев заметил, что его не интересует сама личность патриарха Кирилла, но важна его должность как главы Русской православной церкви.

Италия не желает санкций против Кирилла

Ранее стало известно, что Италия выразила обеспокоенность по поводу будущих ограничений ЕС против патриарха РПЦ Кирилла.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас предложила принять запрет на выдачу виз ЕС российскому патриарху.

На следующей неделе ЕС планировал утвердить новый санкционный пакет против РФ. Это будет ответ на комбинированный обстрел Киева ночью 2 июля.

Страны Балтии призвали ЕС запретить импорт российской нефти. Переговоры по этим мероприятиям остановились после закрытия Ормузского пролива.

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