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Уже вторая страна ЕС "обеспокоена" санкциями против патриарха Кирилла, - Politico

17:55 03.07.2026 Пт
2 мин
Глава российской церкви неожиданно стал причиной "озабоченности" в Европе
aimg Елена Бджола
Уже вторая страна ЕС "обеспокоена" санкциями против патриарха Кирилла, - Politico Фото: российский диктатор Владимир Путин и патриарх России Кирилл (Getty Images)
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Несмотря на "бэкграунд" одиозного российского патриарха, Италия не соглашается на санкции против него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Италия не поддерживает санкции ЕС в отношении патриарха Кирилла

Италия присоединилась к Болгарии и выразила обеспокоенность по поводу планов ввести санкции против православного патриарха России Кирилла. Этот факт подтверждают три дипломата ЕС.

Ранее глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас предложила принять запрет на выдачу виз ЕС Кириллу, приспешнику президента России Владимира Путина. Такой пункт планируется добавить в 21-й пакет санкций.

Напомним, российский патриарх неоднократно поддерживал и оправдывал полномасштабное вторжение в Украину.

Чего боится Италия

По словам одного из дипломатов, опасения Рима исходят от Ватикана. Они связаны с беспокойством о введении санкций против лидера христианской конфессии.

Какие еще санкции предлагает Евросоюз

Дипломаты ЕС также обсуждали предложение заморозить потолки цен на российскую нефть. Сейчас она установлена ​​на уровне 44 долларов за баррель.

Греция, Мальта и Кипр - страны со значительным судоходным сектором, обслуживающие российские суда - против этого.

Ранее Греция и Мальта отклонили предложения насчет запрета предоставления морских услуг судам РФ.

Еще одним поводом для разногласий является предложение запретить въезд в ЕС бывшим российским комбатантам. По словам тех же дипломатов, Франция и Италия выразили обеспокоенность по этому поводу.

Болгария наложит вето на новый пакет санкций ЕС против РФ. Одной из причин предложения ограничений для российского патриарха Кирилла.

Новое правительство Венгрии поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла. Ранее его защищал от этого экс-премьер Виктор Орбан.

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