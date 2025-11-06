Зеленский перенес День Десантно-штурмовых войск: какая новая дата

В Украине День Десантно-штурмовых войск ВСУ отныне будут отмечать 8 ноября. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

"Имеем честь сообщить, что отныне отмечаем наш праздник 8 ноября - как и должно быть по Новоюлианскому календарю", - сообщили в ДШВ.

Дата установлена согласно указу президента № 817/2025 от 4 ноября.

"Установить в Украине День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 8 ноября", - говорится в указе.

Ранее этот праздник отмечали 21 ноября.

Как пояснили в ДШВ, "8 ноября, Праздник всех ангелов Божьих во главе с Архангелом Михаилом, неслучайно является Днем ДШВ ВСУ".

Святой Михаил - старший военачальник небесного воинства и покровитель военных на земле. По церковным преданиям, именно он возглавил всех добрых ангелов, чтобы бороться с силами, которые восстали против Бога, и победил их.

"Мы же - продолжаем борьбу с олицетворенным злом, и даем ему отпор по всей линии фронта: от Сумщины до Донетчины, от Донетчины до Запорожья и Херсонщины. Мы первыми принимаем бой и первыми освобождаем украинские земли. Успешно выполняем самые тяжелые из задач, закаляемся в них и сплачиваемся вместе со своими", - отметили в ДШВ.