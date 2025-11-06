ua en ru
Чт, 06 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський переніс День Десантно-штурмових військ: яка нова дата

Четвер 06 листопада 2025 21:27
UA EN RU
Зеленський переніс День Десантно-штурмових військ: яка нова дата Фото: День Десантно-штурмових військ відзначатимуть 8 листопада (facebook.com/uaairborne)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні День Десантно-штурмових військ ЗСУ відтепер відзначатимуть 8 листопада. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДШВ.

"Маємо честь повідомити, що відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада - як і має бути за Новоюліанським календарем", - повідомили у ДШВ.

Дата встановлена згідно з указом президента № 817/2025 від 4 листопада.

"Установити в Україні День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 8 листопада", - йдеться в указі.

Раніше це свято відзначали 21 листопада.

Як пояснили у ДШВ, "8 листопада, Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, невипадково є Днем ДШВ ЗСУ".

Святий Михаїл - старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх.

"Ми ж - продовжуємо боротьбу з уособленим злом, і даємо йому відсіч по всій лінії фронту: від Сумщини до Донеччини, від Донеччини до Запоріжжя і Херсонщини. Ми першими приймаємо бій і першими звільняємо українські землі. Успішно виконуємо найважчі із задач, гартуємося в них і гуртуємося разом зі своїми", - зазначили у ДШВ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення нового професійного свята - Дня військ радіоелектронної боротьби. Він відзначатиметься щороку 12 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Десантно-штурмові війська
Новини
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Вже третє покоління: ЗМІ викрили "сімейну імперію" Путіна в Росії
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України