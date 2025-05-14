Зеленский о переговорах в Стамбуле: жду кто будет от России, чтобы определить шаги

Зеленский рассказал, что провел сегодня ряд совещаний с командой относительно формата переговоров в Турции. По его словам, он ожидает раскрытия того, какой состав делегации будет от России, и тогда определит, какие шаги стоит делать Украине.

"Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим также, что Президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может... Сейчас все это решается", - сказал Зеленский.

Он в очередной раз напомнил, что прекращение боевых действий сейчас зависит от России.

"Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра - в Турции", - заявил президент.

Мирные переговоры в Стамбуле

После завершения объявленного Владимиром Путиным трехдневного "перемирия" (8-11 мая), Украина совместно со странами "Коалиции решительных" выдвинула требование: с 12 мая - полный режим тишины сроком на 30 дней. В случае отказа Евросоюз пригрозил ввести новые жесткие санкции против России.

В ответ Путин заявил, что Москва не принимает ультиматумов и взамен предложил возобновить мирные переговоры 15 мая в Стамбуле. Турция согласилась стать посредником в этом процессе.

Стоит заметить, что западные СМИ писали о том, Зеленский, якобы, согласился на переговоры в Стамбуле, потому что не хочет обижать президента США Дональда Трампа. Он также заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Однако тот до сих пор не ответил, готов ли лично посетить переговоры в Турции.

А вот Трамп сегодня снова анонсировал "неплохие" новости о прекращении войны России против Украины.

"Я думаю, что сегодня и, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу оттуда поступят неплохие новости", - заявил Трамп.