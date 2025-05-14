Зеленський про перемовини у Стамбулі: чекаю хто буде від Росії, щоб визначити кроки

Зеленський розповів, що провів сьогодні низку нарад з командою щодо формату перемовин у Туреччині. За його словами, він очікує розкриття того, який склад делегації буде від Росії, і тоді визначить, які кроки варто робити Україні.

"Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що Президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується", - сказав Зеленський.

Він вкотре нагадав, що припинення бойових дій наразі залежить від Росії.

"Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра - в Туреччині", - заявив президент.

Мирні переговори у Стамбулі

Після завершення оголошеного Володимиром Путіним триденного "перемир’я" (8-11 травня), Україна спільно з країнами "Коаліції рішучих" висунула вимогу: з 12 травня - повний режим тиші терміном на 30 днів. У разі відмови Євросоюз пригрозив запровадити нові жорсткі санкції проти Росії.

У відповідь Путін заявив, що Москва не приймає ультиматумів і натомість запропонував відновити мирні перемовини 15 травня в Стамбулі. Туреччина погодилася стати посередником у цьому процесі.

Варто зауважити, що західні ЗМІ писали про те, Зеленський, нібито, погодився на перемовини у Стамбулі, бо не хоче ображати президента США Дональда Трампа. Він також заявив, що готовий до прямих перемовин з Путіним. Однак той досі не відповів, чи готовий особисто відвідати переговори в Туреччині.

А ось Трамп сьогодні знову анонсував "непогані" новини щодо припинення війни Росії проти України.

"Я думаю, що сьогодні і, можливо, завтра і, чесно кажучи, у п'ятницю звідти надійдуть непогані новини" - заявив Трамп.