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Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом во время встречи

18:36 28.07.2026 Вт
2 мин
Одной из тем была активизация дипломатического процесса
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом во время встречи Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Президенты Украины и США в ходе встречи обсудили производство перехватчиков для ЗРК Patriot, активизацию переговорного процесса и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира", - отметил глава государства.

Он добавил, что выразил президенту США соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэмма, и отметил, что он "был настоящим другом Украины".

"Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для "Петриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии - важно активизировать дипломатический процесс", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что команды Украины и США согласуют детали дальнейшей коммуникации.

Напомним, Financial Times писало, что встреча президентов Украины и США может реанимировать переговоры по завершению войны. Кроме того, она открывает перспективы для получения Украиной дополнительной военной помощи.

Отметим, в последнее время Дональд Трамп демонстрирует гораздо более благосклонное отношение к Владимиру Зеленскому. Как сообщали СМИ, на такое изменение повлияли как развитие событий, так и позиция отдельных людей.

Предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась 8 июля на полях саммита НАТО. После переговоров президент США заявил, что Вашингтон может разрешить Украине наладить производство перехватчиков для ЗРК Patriot.

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