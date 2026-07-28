Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом во время встречи

Президенты Украины и США в ходе встречи обсудили производство перехватчиков для ЗРК Patriot, активизацию переговорного процесса и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира", - отметил глава государства.

Он добавил, что выразил президенту США соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэмма, и отметил, что он "был настоящим другом Украины".

"Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для "Петриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии - важно активизировать дипломатический процесс", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что команды Украины и США согласуют детали дальнейшей коммуникации.

Напомним, Financial Times писало, что встреча президентов Украины и США может реанимировать переговоры по завершению войны. Кроме того, она открывает перспективы для получения Украиной дополнительной военной помощи.