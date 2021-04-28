Зеленський: переговори з Путіним можуть остаточно запобігти ескалації

За його словами, повідомлення з Росії про відведення військ від кордону з України знижують напругу. Але оцінювати цей процес треба за результатами. Він також зазначив, що розширення агресії і залякування армією нікому не йде на користь.

"Україна може стверджувати це абсолютно впевнено. Зараз в Європі є тільки одна війна - проти нашої країни. Йде вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов'язково вирішувати. Можливо, щоб остаточно запобігти ескалації, нам, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні і прямі президентські переговори", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що знає, як прийти до миру, але "треба політична воля іншої сторони".

"Зустріч обов'язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі і пройти весь шлях до чесного і міцного миру. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах? Які кроки приведуть нас до миру? Де і коли ці кроки будуть погоджені?", - додав Зеленський.