Зеленский: переговоры с Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию

По его словам, сообщения из России об отводе войск от границы с Украины снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам. Он также отметил, что расширение агрессии и запугивание армией никому не идет на пользу.

"Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что знает, как прийти к миру, но "нужна политическая воля другой стороны".

"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочного мира. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы?", - добавил Зеленский.