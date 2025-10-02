Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии

Зеленский прокомментировал возможность получать от США разведывательную информацию для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ и отметил, что все зависит от решения американского президента Дональда Трампа.

"Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог", - отметил глава Украины.

По его словам, во время разговора стороны обсудили поставки систем вооружения большого радиуса дальности.

"Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно", - пояснил Зеленский.