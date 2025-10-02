Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии

США и Украина обсуждают поставки систем вооружения большой дальности. Результат будет зависеть от решения американской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества.
Зеленский прокомментировал возможность получать от США разведывательную информацию для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ и отметил, что все зависит от решения американского президента Дональда Трампа.
"Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог", - отметил глава Украины.
По его словам, во время разговора стороны обсудили поставки систем вооружения большого радиуса дальности.
"Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно", - пояснил Зеленский.
Напомним, на прошлой неделе президент Зеленский заявил, что Трамп поддержал право Украины бить в ответ на удары России. В частности, атаковать энергетику.
Кроме того, на днях он отметил, что если Россия угрожает блэкаутами в Киеве, то должна понимать, что получит блэкаут в Москве.
Глава государства подчеркнул, Украина не будет слабой и будет реагировать на российские атаки на энергетику. Также в начале недели спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп санкционировал дальнобойные удары по России.
В том же интервью Fox News он сообщил, что решение о поставках Tomahawk Украине пока не принято, и окончательное решение будет за Трампом.
Примерно то же самое сказал и вице-президент США Джей Ди Вэнс, отметив, что переговоры по этому вопросу продолжаются.
В то же время западные СМИ сегодня сообщили, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетике РФ.