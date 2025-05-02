Катастрофические потери: в 2024 году каждый километр "стоил" России 27 солдат

Прошлый год для России обернулся самыми большими потерями на фронте. По подсчетам СМИ и аналитиков за каждый захваченный километр погибли 27 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.

Оппозиционные российские СМИ проводят исследование потерь РФ на войне. Анализ базируется на подтвержденных именах погибших россиян и не учитывают потери группировок так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как пишут авторы, в первые два года войны потери российской стороны были волнообразными: тяжелые бои с большим количеством погибших сменялись периодами спада.

На графике видно, что в 2023 году, например, основная масса потерь пришлась на январь-март, когда российские силы пытались захватить города Угледар и Бахмут в Донецкой области. Аналитики подтвердили имена 17 890 погибших россиян в 2022 году, а в 2023 году - 37 633 человека.





Но в прошлом году ситуация была другой. В 2024-м периодов уменьшения потерь на фронте не было. Наибольшие потери РФ фиксировали с сентября по ноябрь.

По оценкам американского Института изучения войны (ISW), с сентября по ноябрь 2024 года российские силы захватили 2 356 квадратных километров. Но ВСУ грамотно оборонялись и обвала фронта не произошло.

СМИ посчитали, что цена этого продвижения - по меньшей мере 11678 погибших оккупантов. Конечно, реальная цифра российских потерь больше, поскольку были учтены только солдаты и офицеры, чьи имена встречались в публичных некрологах и чья дата гибели или дата похорон приходится на этот период.

Всего, по оценке ISW, в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров земли. То есть каждый захваченный километр "стоил" жизни 27 российских солдат, без учета раненых.