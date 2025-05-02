Катастрофические потери: в 2024 году каждый километр "стоил" России 27 солдат
Прошлый год для России обернулся самыми большими потерями на фронте. По подсчетам СМИ и аналитиков за каждый захваченный километр погибли 27 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.
Оппозиционные российские СМИ проводят исследование потерь РФ на войне. Анализ базируется на подтвержденных именах погибших россиян и не учитывают потери группировок так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Как пишут авторы, в первые два года войны потери российской стороны были волнообразными: тяжелые бои с большим количеством погибших сменялись периодами спада.
На графике видно, что в 2023 году, например, основная масса потерь пришлась на январь-март, когда российские силы пытались захватить города Угледар и Бахмут в Донецкой области. Аналитики подтвердили имена 17 890 погибших россиян в 2022 году, а в 2023 году - 37 633 человека.
Но в прошлом году ситуация была другой. В 2024-м периодов уменьшения потерь на фронте не было. Наибольшие потери РФ фиксировали с сентября по ноябрь.
По оценкам американского Института изучения войны (ISW), с сентября по ноябрь 2024 года российские силы захватили 2 356 квадратных километров. Но ВСУ грамотно оборонялись и обвала фронта не произошло.
СМИ посчитали, что цена этого продвижения - по меньшей мере 11678 погибших оккупантов. Конечно, реальная цифра российских потерь больше, поскольку были учтены только солдаты и офицеры, чьи имена встречались в публичных некрологах и чья дата гибели или дата похорон приходится на этот период.
Всего, по оценке ISW, в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров земли. То есть каждый захваченный километр "стоил" жизни 27 российских солдат, без учета раненых.
Ситуация на фронте
Россия продолжает давить на фронте для продвижения вглубь территории Украины, несмотря на то, что российский диктатор Путин объявил "перемирие" на 9 мая.
По словам главкома ВСУ Александра Сырского, интенсивность боев на фронте возросла. Войска РФ сосредотачиваются на Покровском направлении, а также пытаются выйти на админграницу Днепропетровской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 2 мая потери России на фронте уже более 954 тысяч солдат. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 1100 оккупантов.
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