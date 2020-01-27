Сурков де-факто залишається помічником Путіна, - Кремль

Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

У Кремлі заявили, що на сьогодні указу про відставку Суркова немає

Помічник президента Росії Владислав Сурков де-факто залишається на своїй посаді, на сьогодні указу про його відставку немає. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Пєсков знову прокоментував інформацію про те, що Сурков пішов з державної служби.

"Поки можу сказати тільки те, що указу про звільнення Суркова від його обов'язків досі не було. Тому ситуація де-факто залишається така, що поки продовжує залишатися помічником президента Російської Федерації", - заявив Пєсков.

При цьому він уточнив, що не знає, чи ходить Сурков на роботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну російського курсу на українському напрямку". Він перебував на посаді помічника Володимира Путіна з 20 вересня 2013 року, а також в період з 26 березня 2004 року по 7 травня 2008 року.

Суркова вважають ідеологом гібридної війни в оточенні Путіна, а також куратором самопроголошених республік, у тому числі так званих "ЛДНР". Він був учасником переговорів по Україні з колишнім спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером.