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Зеленський просить призначити нового спецпредставника Держдепу по Україні

Новини » Політика     31.01.2020 - 12:51
Зеленський просить призначити нового спецпредставника Держдепу по Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сподівається, що США будуть активніше брати участь у питаннях мирного врегулювання

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео попросив призначити нового спецпредставника з питань врегулювання на Донбасі. Про це він заявив на спільному з держсекретарем США брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Вашингтон має активніше брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі.

"Сьогодні я висловив надію, що США будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України і деокупації Криму, завдяки призначенню з цих питань окремого посадової особи з Державного департаменту США", - зауважив Зеленський.

Відзначимо, до вересня 2019 року повноваження спецпредставника по Україні були покладені на Курта Волкера. Він пішов у відставку в розпал скандалу з тиском на президента Володимира Зеленського, в ході якого в США почався процес імпічменту Дональда Трампа.

Волкер, зокрема, брав участі в переговорах щодо ситуації в двосторонньому форматі з Росією. Російську сторону, як правило, на цих зустрічах представляв помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков. Формат Сурков – Волкер вважався ще одним майданчиком для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Новини України Володимир ПутінВладислав СурковКурт Волкер
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