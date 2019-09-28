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Спецпредставник США по Україні Волкер йде у відставку

Новини » Політика    28.09.2019 - 02:19
Спецпредставник США по Україні Волкер йде у відставку
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Причиною стало розслідування щодо Трампа та його впливу на Україну

Виконавчий директор Інституту Маккейна Курт Волкер подав у відставку зі своєї посади Спеціального представника Держдепартаменту США в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також інформацію про відставку Волкера опублікував у своєму Twitter відеожурналіст "Голосу Америки" Михайло Комадовський. Зазначається, що заяву Волкер подав у п'ятницю, 27 вересня.

Відомо, що в п'ятницю Волкер зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, щоб оголосити про свій відхід у відставку.

Ім'я Волкера було згадано у недавній скарзі співробітника розвідки США. Скарга спровокувала запит з боку демократів в Конгресі США щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Палати представників з іноземних справ викликав в суд держсекретаря Майка Помпео з документами, що стосуються взаємодії президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, комітет в рамках розслідування щодо дій Трампа планує приєднати до розслідування свідчення п'яти чиновників Держдепартаменту, включаючи спецпредставника по Україні Курта Волкера.

Відзначимо, за даними американських ЗМІ, з опублікованої скарги співробітника розвідки США стало відомо, що високопоставлені представники Білого дому намагалися сховати всі записи телефонної розмови президентів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКурт Волкер
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