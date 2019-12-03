Три фракції вимагають від Зеленського дотримуватися "червоних ліній" на нормандському саміті

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Від Зеленського вимагають не погоджуватися на компроміси щодо Донбасу

Три фракції Верховної ради України "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" вимагають від президента Володимира Зеленського на саміті "нормандської четвірки" дотримуватися "червоних ліній". Відповідну заяву зробили лідери фракцій з трибуни Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, представники цих політичних сил відзначили, що виклики, які стоять перед Україною за тиждень до саміту, можуть поставити під загрозу українську державність.

"Для недопущення реалізації сценарію Путіна в Україні політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" прийняли спільну заяву про недопущення порушення національних інтересів України", - заявив Андрій Парубій.

У той же час представник "Голосу" Сергій Рахманін підкреслив, що Зеленський не повинен погоджуватися на компроміси щодо європейського курсу України.

"Ніяких політичних дій, зокрема, виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки. Зокрема, виведення російських військ, встановлення контролю України над державним кордоном. Ніяких компромісів з деокупації і повернення Криму Україні, жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії", - заявив Рахманін.

Фото: заява трьох фракцій (facebook.com/petroporoshenko)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра, 4 грудня відбудеться засідання РНБО з Зеленським напередодні саміту "нормандської четвірки", який запланований на 9 грудня і пройде в Парижі.