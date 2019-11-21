Зеленський відреагував на заяви Коломойського про "дружбу з РФ"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавні заяви бізнесмена Ігоря Коломойського про необхідність Києву відновити дружбу з Москвою. Про це йшлося під час брифінгу президента в Очакові.

Глава держави зазначив, що за міжнародний вектор України відповідає президент, а не олігарх Коломойський.

"Я хотів би, щоб я, як президент, думав про міжнародні відносини і вектор України, а не будь-який бізнесмен. Мені здається, що це правильно", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що подібне питання здатні вирішувати також уряд і суспільство.

Нагадаємо, що минулого тижня вийшло інтерв'ю Коломойського американському виданню The New York Times. Олігарх заявив журналістам, що США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, тому для її економічного виживання необхідне відновлення зв'язків з Росією.

Коломойський також зазначив, що фінансування з Росії могло б замінити кредити Міжнародного валютного фонду. За його словами, Росія нібито вже зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.

Незабаром прес-секретар українського президента Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не є представником президента Володимира Зеленського і не уповноважений що-небудь говорити від імені України.