Зеленский отреагировал на заявления Коломойского о "дружбе с РФ"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние заявления бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости Киеву возобновить дружбу с Москвой. Об этом шла речь во время брифинга президента в Очакове.

Глава государства отметил, что за международный вектор Украины отвечает президент, а не олигарх Коломойский.

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что подобный вопрос способны решать также правительство и общество.

Напомним, что на прошлой неделе вышло интервью Коломойского американскому изданию The New York Times. Олигарх заявил журналистам, что США используют Украину в своих геополитических целях, поэтому для ее экономического выживания необходимо восстановление связей с Россией.

Коломойский также отметил, что финансирование из России могло бы заменить кредиты Международного валютного фонда. По его словам, Россия якобы уже сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов.

Вскоре пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем президента Владимира Зеленского и не уполномочен что-либо говорить от имени Украины.