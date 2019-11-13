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Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ

Новини » Політика     13.11.2019 - 12:48
Коломойський: фінансування з Росії може замінити кредити МВФ
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський вважає, що Росія зараз готова дати Україні 100 млрд доларів

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що фінансування з Росії може замінити кредити Міжнародного валютного фонду. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times.

Як він зазначив, Росія зараз готова дати Україні 100 млрд доларів.

"Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", - заявив він.

Зазначимо, Коломойський запропонував відновити відносини між Україною і РФ і припинити війну на Донбасі.

Нагадаємо, директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія Міжнародного валютного фонду обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.

Додамо, що завтра місія Міжнародного валютного фонду приїде в Київ.

Як писало РБК-Україна раніше, умовами МВФ для України за новою програмою є ухвалення бюджету на наступний рік, продовження боротьби з корупцією, а також більш глибокі структурні реформи в ключових секторах.

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