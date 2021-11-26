Зеленський відреагував на чутки про воєнний стан: це війна не зі мною

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні відреагував на чутки про нібито можливість введення воєнного стану в Україні. На його думку, така інформація в ЗМІ обрушує українські ринки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-марафон.
Зокрема, він відреагував на заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка про те, що в грудні нібито буде введено воєнний стан.
"Воєнний стан буде введено, він сказав. Для чого? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази воєнний стан. Це я і кажу - війна не зі мною", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна заявив, що чутки про введення воєнного стану є фейками.
А перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко заявив, що парламент готовий зібратися за кілька годин, якщо доведеться проголосувати за введення надзвичайного чи воєнного стану в Україні.