UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский отреагировал на слухи о военном положении: это война не со мной

Автор: Юлия Бойко

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне отреагировал на слухи о якобы возможности введения военного положения в Украине. По его мнению, такая информация в СМИ обрушивает украинские рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон.

В частности, он отреагировал на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что в декабре якобы будет введено военное положение.

"Военное положение будет введено, он сказал. Для чего? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы военное положение. Это я и говорю - война не со мной", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что слухи о введении военного положения являются фейками.

А первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что парламент готов собраться за несколько часов, если понадобится проголосовать за введение чрезвычайного или военного положения в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВоенное положение