Загроза вторгнення РФ. Рада зможе зібратися за кілька годин для введення НС, - Корнієнко

Для голосування за введення надзвичайного або воєнного стану в країні Рада готова зібратися за кілька годин. У разі початку активних військових дій будуть "використовуватися якісь способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти".

Про це заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".