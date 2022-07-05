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Зеленський відреагував на обмеження щодо пересування військовозобов'язаних

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський доручив Генштабу доповісти йому про нові обмеженя на переміщення країною для військовозобов’язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови української держави.

"Я бачу, що є різні оцінки такого рішення (Генштабу - ред.), є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", - заявив Зеленський

Також він додав, що таке нововведення викликало багато суперечок в українському суспільстві.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, стало відомо, що військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією України. Для цього необхідно отримати відповідний дозвіл.

Також ми писали, що, за словами представника Головного управління персоналу Генштабу Олександра Хлися, військовозобов'язані українці можуть вільно пересуватися у межі області, в якій вони проживають. Для цього не потрібно звертатися за дозволом у ТЦК.

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