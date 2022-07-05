Зеленский отреагировал на ограничения по передвижению военнообязанных

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу доложить ему о новых ограничениях на перемещение по стране для военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

"Я вижу, что есть разные оценки такого решения (Генштаба - ред.), есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения об утверждении порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений", - заявил Зеленский Также он добавил, что такое нововведение вызвало много споров в украинском обществе.