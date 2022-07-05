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Зеленский отреагировал на ограничения по передвижению военнообязанных

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу доложить ему о новых ограничениях на перемещение по стране для военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства.

"Я вижу, что есть разные оценки такого решения (Генштаба - ред.), есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения об утверждении порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений", - заявил Зеленский

Также он добавил, что такое нововведение вызвало много споров в украинском обществе.

Напомним, сегодня, 5 июля, стало известно, что военнообязанные мужчины в Украине не смогут передвигаться свободно по территории Украины. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение.

Также мы писали, что, по словам представителя Главного управления персонала Генштаба Александра Хлыся, военнообязанные украинцы могут свободно передвигаться в пределах области, в которой они проживают. Для этого не нужно обращаться за разрешением в ТЦК.

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Владимир ЗеленскийУкраинаГенштаб ВСУмобилизация в УкраинеПризыв в армию