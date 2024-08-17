Зеленский: операция в Курской области продолжается, обменный фонд пополняется

Сегодня, 17 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о движении ВСУ в Курской области. Операция идет именно так, как и рассчитывалось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции. Плацдарм нашего присутствия становится сильнее. Я хочу поблагодарить каждого воина, который это обеспечивает", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент выразил благодарность каждому подразделению, которое пополняет обменный фонд Украины за счет новых российских военных пленных. Он отметил, что это приближает освобождение украинских военных и гражданских из российского плена.

Зеленский добавил, что на этой неделе произошла перезагрузка переговорной группы и всей обменной инфраструктуры.

"Присоединились на равных с ГУР СБУ, МВД, Вооруженные cилы, Служба внешней разведки. Будет усилено также присутствие инфраструктуры Омбудсмена в областях Украины, чтобы всюду происходила прозрачная и качественная работа с родными пленных, с общественными активистами, которые готовы помогать", - рассказал глава государства.

Президент резюмировал, что это бесспорный приоритет Украины и один из десяти пунктов Формулы мира.