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Україна дозволила опублікувати стенограму розмови Зеленського і Трампа

Новини » Політика    25.09.2019 - 01:55
Україна дозволила опублікувати стенограму розмови Зеленського і Трампа
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Дозвіл отримав держсекретар США Майк Помпео

Україна дала дозвіл Державному департаменту Сполучених Штатів на публікацію розшифровки телефонної розмови американського президента Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це сам Трамп повідомив у Twitter.

Йдеться про розмову від 25 липня, в якій Трамп нібито чинив тиск на Зеленського: заявив про призупинення військової допомоги Україні і готовий був її розморозити в обмін на поновлення в Україні розслідування проти сина Джо Байдена (Байден на сьогодні є кандидатом у президенти США, - ред.).

Після того, як ця інформація була опублікована у газеті The Wall Street Journal, у Конгресі США зажадали надати стенограму розмови. Також спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента, а Трампа звинуватила в порушенні конституції.

"Держсекретар Помпео отримав дозвіл від уряду України опублікувати стенограму телефонної розмови з їх президентом. Вони також не знають, у чому справа", - написав Трамп.

Україна дозволила опублікувати стенограму розмови Зеленського і ТрампаУкраїна дозволила опублікувати стенограму розмови Зеленського і Трампа

Нагадаємо, раніше Помпео заявляв, що зміст телефонної розмови президента США і президента України має конфіденційний характер, тому Держдеп не буде публікувати цю стенограму.

Раніше Трамп заявив, що не сказав нічого неприпустимого під час телефонної розмови з президентом Зеленським.

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