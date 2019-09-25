В ОП розповіли деталі переговорів Зеленського та Лаврова

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський та Лавров обговорили нормандський формат

В Офісі українського президента підтвердили переговори президента України Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Про це повідомляють джерела РБК-Україна в Офісі президента.

Зеленський та Лавров обговорили нормандський формат. В Офісі президента зазначили, що розмова відбулась вчора на прийомі.

"Дійсно вчора під час прийому у пана президента Володимира Зеленського та Лаврова відбувся короткий діалог. Це не була зустріч. Це був прийом, на якому брали участь всі. Нікого з представників делегації не було в цей момент поруч, був лише президент. В якийсь момент відбулась ця розмова", - повідомили джерела.

Крім того, як зазначили джерела, Лавров сам звернувся до Зеленского.

"Пан Лавров сам звернувся до Володимира Зеленского. Це був короткий діалог з приводу нормандського формату", - повідомило джерело в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські ЗМІ повідомляли про короткі переговори Зеленського та Лаврова. За їх данними, вони обговорювали ситуацію з українсько-російськими відносинами.

Зазначимо, США не пустили на Генасамблею ООН членів російської делегації. Голова комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Косачов заявив, що не отримав візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Візи не отримали десять делегатів.

Додамо, що сьогодні Зеленський має зустрітись з президентом Дональдом Трампом.