ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ОП розповіли деталі переговорів Зеленського та Лаврова

Новини » Політика    25.09.2019 - 14:49
В ОП розповіли деталі переговорів Зеленського та Лаврова
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський та Лавров обговорили нормандський формат

В Офісі українського президента підтвердили переговори президента України Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Про це повідомляють джерела РБК-Україна в Офісі президента.

Зеленський та Лавров обговорили нормандський формат. В Офісі президента зазначили, що розмова відбулась вчора на прийомі.

"Дійсно вчора під час прийому у пана президента Володимира Зеленського та Лаврова відбувся короткий діалог. Це не була зустріч. Це був прийом, на якому брали участь всі. Нікого з представників делегації не було в цей момент поруч, був лише президент. В якийсь момент відбулась ця розмова", - повідомили джерела.

Крім того, як зазначили джерела, Лавров сам звернувся до Зеленского.

"Пан Лавров сам звернувся до Володимира Зеленского. Це був короткий діалог з приводу нормандського формату", - повідомило джерело в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські ЗМІ повідомляли про короткі переговори Зеленського та Лаврова. За їх данними, вони обговорювали ситуацію з українсько-російськими відносинами.

Зазначимо, США не пустили на Генасамблею ООН членів російської делегації. Голова комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Косачов заявив, що не отримав візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Візи не отримали десять делегатів.

Додамо, що сьогодні Зеленський має зустрітись з президентом Дональдом Трампом.

Зеленський відповів на питання про тиск з боку Трампа Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо
Новини України Володимир ЗеленськийпереговориЛавров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся