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Білорусь готова допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Новини » Політика    04.10.2019 - 14:52
Білорусь готова допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко вірить в успішне мирне врегулювання конфлікту на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Про це він заявив на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським, передає БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні з закінченням війни на Донбасі.

"І з сходом буде все нормально. Та наполегливість, яку проявляє нинішній президент щодо закінчення війни, впевнений, увінчається успіхом. Я не просто вам бажаю цього. Ми готові разом щось зробити для того, щоб Україна була єдиною, цілісною, потужною, щоб косо навіть ніхто не зміг сюди подивитися. Це наші принципи", - наголосив білоруський лідер.

У свою чергу, Зеленський подякував Лукашенку за переговорний майданчик у Мінську з врегулювання конфлікту на південному сході України.

Нагадаємо, Лукашенко на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що в України ніколи не буде проблем з його країною. Лукашенко заявив про підтримку Білорусі України.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами Зеленського, Білорусь - ключовий торговий партнер для України.

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