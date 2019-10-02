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Офіс президента підтвердив участь Зеленського і Лукашенко у форумі регіонів

Новини » Політика    02.10.2019 - 14:25
Офіс президента підтвердив участь Зеленського і Лукашенко у форумі регіонів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зустріч президентів України і Білорусі пройде 4 жовтня

Президенти України і Білорусі Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко візьмуть участь у форумі регіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Другий форум регіонів України та Білорусі пройде у Житомирі 4 жовтня. Повідомляється, що під час переговорів будуть підписані документи про співпрацю між Україною та Білоруссю.

"Під час запланованих переговорів глав держав буде обговорено широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва. В рамках форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі.

Нагадаємо, на початку вересня Зеленський заявив, що . За словами президента України, для цього необхідні спільні зусилля та конструктивний політичний діалог.

Також РБК-Україна повідомляло, що Білорусь готова взяти під контроль кордон з Росією на Донбасі. За словами Олександра Лукашенка, Білорусь готова ввести на територію Донбасу миротворців і взяти під контроль кордон, якщо Україна і Росія домовляться про це.

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