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Зеленський не поїде до Мінська на парад Перемоги

Новини » Політика     06.05.2020 - 13:38
Зеленський не поїде до Мінська на парад Перемоги
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Раніше президент Білорусі запросив на парад лідерів пострадянських країн

Президент України Володимир Зеленський не поїде в Білорусь на парад Перемоги 9 травня у Мінську. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Офісу президента.

Зокрема, в Офісі президента заявили, що на час карантину в Україні закордонні візити Зеленського не заплановані.

"Президент не розглядає поїздки до Мінська на 9 травня", - повідомили РБК-Україна в прес-службі.

Нагадаємо, цього тижня президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно запросив лідерів країн колишнього СРСР на парад Перемоги.

"Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар", - заявив білоруський лідер, після чого нарвався на критику Всесвітньої організації охорони здоров'я. ВООЗ наполягає на скасуванні масових заходів на час пандемії коронавірусу.

Своє рішення не скасовувати парад Лукашенко пояснив тим, що "це емоційна і глибоко ідеологічна річ". Він також заявив, що загиблі у Другій світовій війні вмирали заради наступних поколінь. При цьому він попередив організаторів, що "нікого тягнути на цей захід не треба".

Україна не буде проводити масові заходи 8-9 травня через карантин
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