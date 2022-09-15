ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Декілька Бородянок і дві Бучі. У Міноборони оцінили наслідки звірств окупантів в Ізюмі

Новость на русском →
Харків, Четвер 15 вересня 2022 15:59
Декілька Бородянок і дві Бучі. У Міноборони оцінили наслідки звірств окупантів в Ізюмі Фото: у Міноборони оцінили наслідки звірств окупантів в Ізюмі (facebook com Illya Ayzin)
Автор: Наталія Гурковська

Руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника міністра оборони Олексія Копитька.

"Ізюм - це кілька Бородянок з точки зору руйнувань і кілька (мінімум дві) Бучі по числу жертв цивільного населення", - розповів він.

Декілька Бородянок і дві Бучі. У Міноборони оцінили наслідки звірств окупантів в Ізюмі

За словами Копитько, на Ізюм російські окупанти повалили більше ракет, ніж на Маріуполь. Хоча населення в Ізюмі було приблизно в 10 разів менше.

"Є житлові багатоповерхові будинки, на які свідомо скинули авіабомби. Склалися цілі під'їзди. Десятки загиблих. Як тільки наші воїни відсунуть фронт трохи далі на схід, величезна робота з фіксації та розслідування цих злочинів, - уточнює він. - візит президента України до Ізюму. - це дуже сильний жест, який дозволить зафіксувати увагу на цьому місті, у тому числі - у контексті майбутнього трибуналу над російськими військовими злочинцями".

Як повідомлялось, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України