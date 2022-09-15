Декілька Бородянок і дві Бучі. У Міноборони оцінили наслідки звірств окупантів в Ізюмі

Руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.

"Ізюм - це кілька Бородянок з точки зору руйнувань і кілька (мінімум дві) Бучі по числу жертв цивільного населення", - розповів він.

За словами Копитько, на Ізюм російські окупанти повалили більше ракет, ніж на Маріуполь. Хоча населення в Ізюмі було приблизно в 10 разів менше.

"Є житлові багатоповерхові будинки, на які свідомо скинули авіабомби. Склалися цілі під'їзди. Десятки загиблих. Як тільки наші воїни відсунуть фронт трохи далі на схід, величезна робота з фіксації та розслідування цих злочинів, - уточнює він. - візит президента України до Ізюму. - це дуже сильний жест, який дозволить зафіксувати увагу на цьому місті, у тому числі - у контексті майбутнього трибуналу над російськими військовими злочинцями".