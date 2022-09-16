ООН направить місію до місця масових поховань в Ізюмі, - CNN

Група Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини вирушить до Ізюму та його околиці якнайшвидше.

Про це повідомило джерело в ООН, передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами джерела, за цим може бути група з розслідування військових злочинів. Нині їх конкретне призначення залишається незрозумілим.

Нагадаємо, окупанти оголосили про виведення своїх військ із Ізюму Харківської області 10 вересня.

Раніше в Міноборони України повідомили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі Харківської області, можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в кількох Боро дянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.

Додамо, що в Ізюмі на Харківщині знайдено масове поховання людей. Президент Володимир Зеленський заявив, що місце трагедії прибудуть міжнародні журналісти.

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