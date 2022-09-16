Зеленський вимагає визнати РФ спонсором тероризму: Буча, Маріуполь, Ізюм, скільки ще треба?

Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, адже немає іншого шляху для зупинки її терору.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

Він зазначив, що сьогодні в Ізюмі на місці масового поховання людей перебуває більше ста журналістів - українських і міжнародних.

"Сьогодні світ має побачити, що залишила після себе російська армія. Чергове масове поховання убитих людей і дітей, цивільних і військових, закатованих, розстріляних, убитих обстрілами", - сказав він.

У лісі біля Ізюма виявили більше 400 могил, проте ще не відомо, скільки тіл там знаходиться, адже ексгумація тільки почалась.

Зеленський сказав, що правоохоронці вже виявили докази чергових звірств, створених за російської окупації. Так, було знайдено тіло людини, яку задушили мотузкою - так з мотузкою на шиї її і закопали. Також були виявлені тіла зі зламаними руками та іншими слідами знущань.

Правоохоронці також знашли братську могулу з тілами 17 убитих військових, частина з яких була з явними слідами катувань.

"Сьогодні світ має це побачити. Світ має знати, що Росія всюди на окупованих територіях залишає такі сліди звірств, сліди терору. Ви бачили Бучу, ви бачили Маріуполь, тепер Ізюм. Скільки ще це може продовжуватись, скільки ще таких місць мають створити російські терористи, перш ніж світ їх зупинить?" - зазначив президент.

Зеленський сказав, що Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі і додам, що жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Президент впевнений, що це треба визнати юридично.

"Якщо такого визнання Росії державою-спонсором тероризму не буде, це буде зрадою усіх, хто був убитий російським силами, хто був закатований, хто був похований у численних братських могилах по всій території, на яку зашли російські солдати. Треба діяти, щоб Буча, Маріуполь, Ізюм більше не повторювались. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму. Інакше її терор не зупинити", - додав президент.