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Зеленский: ожидаем двусторонние соглашения по гарантиям безопасности до конца года

Киев, Понедельник 02 октября 2023 17:03
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Зеленский: ожидаем двусторонние соглашения по гарантиям безопасности до конца года Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует заключить с союзниками первые двусторонние соглашения о гарантиях безопасности уже до конца 2023 года.

Об этом во время выступления на Совете ЕС заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства рассказал, что Украина понимает все сложности на пути к членству в НАТО. Поэтому сейчас наша страна ведет работу над гарантиями безопасности.

По словам Зеленского, архитектура таких гарантий может помочь с геополитической стабильностью всем странам, а не только Украине.

Президент подчеркнул, что наша страна благодарна "Большой семерке" и всем другим государствам, которые уже работают над гарантиями безопасности для Украины. Уже 20 государств ЕС присоединились к декларации G7 насчет гарантий, и присоединение остальных семи государств "будет сильным шагом".

"Мы ожидаем уже к концу года заключения и первых двусторонних соглашений с партнерами по гарантиям", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина неоднократно настаивала на необходимости создания гарантий безопасности. Они помогут не допустить повторного вторжения россиян до того, как наша страна станет членом НАТО.

Страны "Большой семерки" уже подписали декларацию о гарантиях безопасности. К ней также присоединились и другие государства.

В то же время наша страна начала двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с США и Великобританией.

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