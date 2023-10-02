Зеленський: очікуємо на двосторонні угоди щодо гарантій безпеки до кінця року

Україна планує укласти з союзниками перші двосторонні угоди про гарантії безпеки вже до кінця 2023 року.

Про це під час виступу на Раді ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави розповів, що Україна розуміє всі труднощі на шляху до членства в НАТО. Тому зараз наша країна працює над гарантіями безпеки.

За словами Зеленського, архітектура таких гарантій може допомогти з геополітичною стабільністю всім країнам, а не лише Україні.

Президент наголосив, що наша країна вдячна "Великій сімці" та всім іншим державам, які вже працюють над гарантіями безпеки для України. Вже 20 держав ЄС приєдналися до декларації G7 щодо гарантій, і приєднання решти семи держав "буде сильним кроком".

"Ми очікуємо вже до кінця року укладання та перших двосторонніх угод з партнерами щодо гарантій", - зазначив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна неодноразово наполягала на необхідності створення гарантій безпеки. Вони допоможуть не допустити повторного вторгнення росіян до того, як Україна стане членом НАТО.

Країни "Великої сімки" вже підписали декларацію про гарантії безпеки. До неї також приєдналися інші держави.

Водночас наша країна розпочала двосторонні переговори про гарантії безпеки зі США та Великою Британією.