Зеленский ожидает, что Германия будет среди лидеров в реализации гарантий безопасности
Германия должна быть среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский провел встречу с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, который прибыл с визитом в Киев.
Обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы PURL по закупке американского оружия для нашего государства.
"Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", - сообщил президент.
По его словам, особое внимание уделили дипломатическим усилиям ради мира, усилению санкций против России и гарантиям безопасности.
"Продолжается соответствующая дипломатическая работа, в частности на уровне советников по национальной безопасности. Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства поблагодарил Германию за поддержку Украины и наибольшую по объему суммарную помощь среди стран Европы с самого начала войны с Россией.
Гарантии безопасности для Украины: позиция Германии
Напомним, ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль заявил, что Германия примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами. Но переговоры находятся на ранней стадии и должны определяться Киевом.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в свою очередь заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности, которые фактически приближались бы к членству в НАТО.