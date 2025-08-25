ua en ru
Зеленский ожидает, что Германия будет среди лидеров в реализации гарантий безопасности

Понедельник 25 августа 2025 19:13
Зеленский ожидает, что Германия будет среди лидеров в реализации гарантий безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия должна быть среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел встречу с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем, который прибыл с визитом в Киев.

Обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы PURL по закупке американского оружия для нашего государства.

"Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", - сообщил президент.

По его словам, особое внимание уделили дипломатическим усилиям ради мира, усилению санкций против России и гарантиям безопасности.

"Продолжается соответствующая дипломатическая работа, в частности на уровне советников по национальной безопасности. Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил Германию за поддержку Украины и наибольшую по объему суммарную помощь среди стран Европы с самого начала войны с Россией.

Гарантии безопасности для Украины: позиция Германии

Напомним, ранее министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль заявил, что Германия примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами. Но переговоры находятся на ранней стадии и должны определяться Киевом.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в свою очередь заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности, которые фактически приближались бы к членству в НАТО.

