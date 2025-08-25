Зеленський очікує, що Німеччина буде серед лідерів у реалізації гарантій безпеки

Німеччина має бути серед лідерів у розробці та реалізації гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Глава держави подякував Німеччині за підтримку України та найбільшу за обсягом сумарну допомогу серед країн Європи із самого початку війни з Росією.

"Триває відповідна дипломатична робота, зокрема на рівні радників із національної безпеки. Розраховуємо, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій ", - підкреслив Зеленський.

За його словами, особливу увагу приділили дипломатичним зусиллям заради миру, посиленню санкцій проти Росії та гарантіям безпеки.

"Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва", - повідомив президент.

Обговорили посилення нашої протиповітряної оборони, фінансування українського виробництва дронів і можливості програми PURL щодо закупівлі американської зброї для нашої держави.

Зеленський провів зустріч з віцеканцлером та міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем, який прибув з візитом до Києва.

Гарантії безпеки для України: позиція Німеччини

Нагадаємо, раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії й мають визначатися Києвом.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль своєю чергою заявив, що Україна повинна отримати гарантії безпеки, які фактично наближалися б до членства в НАТО.