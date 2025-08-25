ua en ru
Зеленський очікує, що Німеччина буде серед лідерів у реалізації гарантій безпеки

Понеділок 25 серпня 2025 19:13
Зеленський очікує, що Німеччина буде серед лідерів у реалізації гарантій безпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина має бути серед лідерів у розробці та реалізації гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський провів зустріч з віцеканцлером та міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем, який прибув з візитом до Києва.

Обговорили посилення нашої протиповітряної оборони, фінансування українського виробництва дронів і можливості програми PURL щодо закупівлі американської зброї для нашої держави.

"Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва", - повідомив президент.

За його словами, особливу увагу приділили дипломатичним зусиллям заради миру, посиленню санкцій проти Росії та гарантіям безпеки.

"Триває відповідна дипломатична робота, зокрема на рівні радників із національної безпеки. Розраховуємо, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій", - підкреслив Зеленський.

Глава держави подякував Німеччині за підтримку України та найбільшу за обсягом сумарну допомогу серед країн Європи із самого початку війни з Росією.

Гарантії безпеки для України: позиція Німеччини

Нагадаємо, раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль заявив, що Німеччина візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами. Але переговори перебувають на ранній стадії й мають визначатися Києвом.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль своєю чергою заявив, що Україна повинна отримати гарантії безпеки, які фактично наближалися б до членства в НАТО.

