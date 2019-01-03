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План з приватизації у 2018 році виконано на 1%

Новини » Економіка    03.01.2019 - 10:34
План з приватизації у 2018 році виконано на 1%
Фото: Одеський припортовий завод (РБК-Україна)

Фонд держмайна знову провалив виконання закону про держбюджет

У 2018 році до державного бюджету від приватизації державного майна надійшло лише 0,3 млрд грн, що становить лише 1,4% від початкового плану (21,3 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Як зазначили в Мінфіні, внаслідок надзвичайно низьких надходжень від приватизації уряд у грудні ухвалив рішення про їх заміщення додатковим обсягом внутрішніх запозичень. Планові показники державних запозичень до загального фонду бюджету протягом року були збільшені з 215 млрд грн до 289 млрд грн.

"Фактично державні запозичення за загальним фондом надійшли на суму близько 277 млрд грн в гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. Зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні - 174 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ухвалений Верховною радою закон про державний бюджет на 2019 рік передбачає надходження від приватизації в сумі 17,1 млрд гривень. Відзначимо, цифра 17,1 млрд гривень містилась у держбюджетах на 2015, 2016 і 2017 роки. Але план з надходжень не виконувався. На 2018 рік уряд вирішив підвищити план до 21,3 млрд гривень, але велика приватизація знову не почалася і план виконаний не був.

У грудні Верховна рада внесла зміни до бюджету-2018, зменшивши план приватизації до 18,8 млрд грн.

Кабінет міністрів розпорядженням від 18 грудня 2018 року № 1006-р змінив джерела фінансування загального фонду державного бюджету. Згідно з розпорядженням, замість 18,8 млрд грн уряд планував отримати від приватизації лише 355 млн грн. Різницю планувалося покрити від продажу державних облігацій.

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