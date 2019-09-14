Зеленський пояснив вето Виборчого кодексу

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави держави, новий кодекс містить норми, що не відповідають Конституції України

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради текст пропозицій до нового Виборчого кодексу за відкритими списками, ухваленого Верховною радою 8 скликання. Про це йдеться на сайті парламенту.

Так, на сайті ВР зазначено, що "документ готується до розгляду з вето президента".

"Кодексом декларується модель виборчої системи, спрямованої на скасування мажоритарної складової виборів та запровадження пропорційної системи з відкритими регіональними списками. Однак, аналіз положень Кодексу, якими визначається порядок застосування виборчої квоти, розподілу депутатських мандатів і визначення обраних кандидатів у виборчому регіоні та у загальнодержавному виборчому окрузі, дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерної для пропорційної системи із закритими списками", - йдеться у тексті пропозицій.

Окрім того, у пропозиціях зазначено, що Виборчий кодекс, який надійшов на підпис президенту, містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни до виборчого законодавства.

"Не можу підтримати Виборчий кодекс України у запропонованій редакції, повертаю його для повторного розгляду та пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень з метою забезпечення належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України на основі конституційних принципів і демократичних стандартів організації та проведення виборів, унеможливлення будь-яких зловживань та маніпуляцій під час проведення виборів", - йдеться у тексті пропозицій президента.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Зеленський повернув до Ради закон про новий Виборчий кодекс, прийнятий парламентом попереднього скликання. Документ був ветований.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій у кінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс. При цьому підписання документа нардепи розблокували ще 12 липня.

Підкреслимо також, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук відзначав, що новий Виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту ВР.

Так, 11 липня нардепи 8 скликання у другому читанні після ряду провальних голосувань прийняли новий Виборчий кодекс з відкритими списками.