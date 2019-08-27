У президента не виключили вето на виборчий кодекс

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стефанчук підкреслив, що уже вийшли строки для підписання виборчого кодексу головою Ради

Представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що після вивчення виборчого кодексу Офісом президента не виключено, що глава держави Володимир Зеленський може ветувати документ. Про це він сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Стефанчук не виключив, що президент підпише документ.

"Якщо він (виборчий кодекс, - ред.) поступає в офіс президента, ми кладемо його на вивчення. Далі можливо декілька варіантів. Перший - це підписання. Другий - це так зване м’яке вето, тобто зауваження президента, перехід у ВРУ і голосування. Якщо приймається у 226 голосів, він вважається проголосованим. Або так зване хард-вето, тоді нам потрібно 300 голосів на його подолання", - заявив Стефанчук.

За його словами, наразі вже вийшли строки для підписання виборчого кодексу головою Верховної ради.

"Я не знаю (чи підпише президент виборчий кодекс, - ред.). Парубій обіцяв підписати виборчий кодекс вже ген-ген коли. Пройшли вже всі порушення строків. Пройшли всі строки, пов’язані з виходом. Ми вже давно чекали: дайте нам подивитись. Що я можу сказати, чи підпише його президент? Ми не знаємо, що там написано. Висновок щодо цього ми зможемо сказати, коли кодекс вийде зі стін Верховної ради", - додав представник Зеленського у Раді.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що незабаром підпише виборчий кодекс. На початку першої години дня він заявляв, що підпише документ протягом години-двох.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 липня Парубій заявив, що підпише виборчий кодекс протягом 10 днів з дати його прийняття. При цьому Верховна рада схвалила документ ще 11 липня.

Додамо також, Парубій заявив, що новий виборчий кодекс за відкритими списками був прийнятий одним єдиним голосуванням без порушення закону "Про регламент Верховної ради".

При цьому Стефанчук підкреслював, що новий кодекс був прийнятий з порушенням регламенту ВР. "Коли кодекс приймають з 18 раз... чи буде він підписаний? Безперечно, він буде проаналізований, тому що ми вже зараз бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей", - відзначав представник Зеленського в Раді.